Kars'ta 6 gün önce kaybolan genç toprağa yarı gömülü halde ölü bulundu

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KARS (AA) - Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 6 gün önce kaybolan genç, köprü altında bedeninin yarısı toprağa gömülü halde ölü bulundu.

Kazıkkaya köyünde 6 gün önce kaybolan 26 yaşındaki İlhan Akbulut'un ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Arama sonucu Akbulut, Armutlu ile Kazıkkaya köyleri arasındaki bir köprü altında toprağa yarı gömülü halde ölü olarak bulundu.

Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde araştırmalar devam ediyor.

İlk belirlemelere göre Akbulut'un av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi.









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