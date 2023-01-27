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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor

AA

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor

KARS (AA) - Turistlerin kış seyahat rotaları arasında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi her geçen gün artıyor.

Ardahan ve Kars sınırında bulunan Çıldır Gölü'ndeki buz kalınlığı soğukların etkisiyle 30 santimetreyi aştı.

Son günlerde Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi seferleriyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, donan göl üzerinde yürüyüş yapıyor, atlı kızaklarla gezintiye çıkıp patenle kayıyor.

Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Çıldır Gölü'nün dünyanın en büyük buz pisti olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Gölün özellikle kış aylarında rağbet gördüğünü ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Gölümüz kış aylarında buz tuttuğu zaman özellikle Eskimo usulü balıkçılıkla beraber yöremizdeki işletmelerimiz, insanlarımız, köylülerimiz, kooperatifimizin üyeleri evlerine gelir getiriyor. Aynı zamanda yöremizdeki hem yerli hem yabancı turistlerimize hizmet veriyorlar. Balıkçılık hizmetiyle beraber, sportif faaliyetlere de çok önem gösteriliyor. Buz pisti olması sebebiyle hem gençlerimiz hem de yöredeki insanlarımız atlı kızakçılık, buz pateni, aynı zamanda çeşitli otomotiv firmaları yörede göl üstünde faaliyet gösterme yoluna gidiyorlar."

İpek, bölgenin tanıtımı için Valilik ve belediyelerle kış mevsiminde festivallerin düzenlendiğini hatırlattı.

Gölün yöre halkı için gelir kaynağı olduğunu anlatan İpek, "Bir dönem atlı kızakçılık faaliyetleri ulaşım maksadıyla kullanılıyorken şu an itibarıyla yerli ve yabancı turistlerin en büyük heyecan, keyif, eğlence kaynağı. Çıldır Gölü çok güzel bir manzaraya kavuşmuş durumda." dedi.

İpek, herkesi bölgedeki bu eşsiz güzellikleri görmeye davet etti.

- Yabancı turistler Çıldır Gölü'nün doğasına hayran kaldı

Eşiyle otostop yaparak dünya turuna çıkan ve bölgeyi ziyaret eden İsviçreli Ulysse Lebeau, buzun üzerinde yürüme heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'de bu kadar güzel coğrafyaya ilk defa şahitlik ediyoruz. Burada peynirin tadına baktık ve çok başarılı. İsviçre'deki peynirlerle aynı. Ani Ören Yeri'ni de çok beğendik. Buzun üzerine ilk çıktığımda heyecanlandım, buzun kırılacağından korktum ama şu anda korku geçti. Buz kalın ve altında su akıyor, çok rahatım." diye konuştu.

Eva Lagrande ise bölgeye hayran kaldığını belirterek, "Çıldır Gölü üzerindeyiz, bu kadar buz tutacağını beklemiyordum. İlk defa buz üzerine çıkıyorum. Ülkemizde de var ama bu kadar güzel manzara yok. İlk defa buzun üzerinde atların yürüdüğünü ve turizm aktivitesini görüyorum. Buzla kaplı gölün etrafındaki beyaza bürünen dağlar da çok hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

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