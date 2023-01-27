Sarıkamışlı kadınlar "Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği" kurdu

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kadınların kurduğu "Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği" faaliyetlerine başladı.



Dernek binası açılışına, Kaymakam Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, Sarıkamış Liseliler Vakfı Başkanı Dağlar Özügüç, Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, Kooperatif yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kemelek, açılışta yaptığı konuşmada, üretim ve istihdama dayalı bu tür kuruluşları her zaman desteklediklerini söyledi.

Kadınların üretimde yer almalarının hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine katkı sunacağını belirten Kemelek, "Turizmle içi içe olan ilçemizin gelişimine katkı sunmak adına özellikle kadınlarımızın üretimde yer alması bizleri de mutlu ediyor. İnşallah kooperatifimiz, yöresel lezzetlerden hediyelik eşya gibi birçok alanda güzel ürünler sunacak. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Hizmete giren kooperatifte ilk etapta yaklaşık 15 kadın, yöresel yemekler, hediyelik eşya ve el örgüsü üretecek.

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