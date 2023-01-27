İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kağızman'da protesto edildi

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KARS (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Kağızman ilçesinde cuma namazı sonrası protesto edildi.

İlçe sakinleri, cuma namazı sonrası İstiklal Alanı'nda toplanarak Kuran-ı Kerim'in yakılması olayına tepki gösterdi.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, burada yaptığı konuşmada, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak gençlerinin olduğunu söyledi.

İslam'ın hoşgörü ve merhamet dini olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:



"Hiç usanmadan ve utanmadan, İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. İslam barış ve kardeşlik dinidir. İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır."





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