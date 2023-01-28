Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte araçlar ve bitkilerin üzerleri yağış nedeniyle karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerini temizlerken, bazı esnaf da iş yerlerinin önünü süpürdü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

- Kars

Kars'ta sabah etkili olmaya başlayan karla kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Yollar, araçların üzeri ve bitkiler karla kaplanmaya başladı. Vatandaşlar, cep telefonu ile kar yağışını görüntülemeye çalıştı.

Araç sürücüsü Hacı Yıldı kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Bugün kar yağışı başladı. Önümüzdeki 3-4 günde kar yağışı gösteriyor, inşallah bereketli kar yağar." dedi.

Bu arada, kuşlar da kar içinde yiyecek bulmaya çalıştı.

- Ağrı

Ağrı'da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hamur ilçesinde de kar etkili oldu.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk hava yerini kara bıraktı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

Yetkililer, kar yağışının ulaşımı aksatacak kadar yoğun olmadığını bildirdi.

- Tunceli

Tunceli'de de sabah saatlerinde etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı kentte, yerleşim yerlerinin yanı sıra ovalar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Köylerde besicilik yapan üreticiler de yoğun kar yağışına rağmen keçi, inek ve koyunları için zorlu mesai yapıyor.

Birçok köy ve mahalle yolunun da ulaşıma kapandığı kentte karla mücadele ekipleri yollarda çalışma başlattı.

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