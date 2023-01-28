Sezonu açamayan Cıbıltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla hareketlendi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi yağan karla hareketlendi.

Yeterli kar yağışı almadığından resmi olarak kayak sezonunun açılmadığı merkeze gelenler, kar mutluluğu yaşadı. Tatilciler, ikinci etap pistlerdeki kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşmasıyla kayak, kızak ve snowboardla keyifli vakit geçirdi.



Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, beklenen kar yağışının sabah başladığını söyledi.



Yağan karla pistlerin güzelleşmeye başladığını belirten Taş, "Şu anda resmi açılışımızı yapmadık ama misafirlerimizi bir şekilde yukarı çıkarıyoruz. Kayağın tadını alıyorlar. Allah izin verirse pistlerimizi 1-2 gün içinde resmi anlamda açacağız. Sezonumuzu geç açtık ama inşallah uzun süreceğini öngörüyoruz. Bütün kayakseverleri sarıçam ormanlarında kristal kar taneleri içinde kayak yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Snowboard eğitmeni Alper Laçin de kar yağdığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "1-2 gün içinde bütün pistlerimizi açacağız. Şu anda otellerimize gelen misafirlerimizle kendi imkanlarımızla yukarı çıkıp kayak yapabiliyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi mağdur etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Selin Taşkazan ise kayağın keyfini yaşadıklarını, kar yağışından mutlu olduklarını söyledi.

Yakın zamanda sezonun resmi olarak açılması planlanan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ve 5 telesiyej bulunuyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.