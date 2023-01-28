Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı

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KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kars-Digor kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle tır sürücüleri ilerleyemedi. Bazı tır sürücüleri, Digor Yolu TOKİ bölgesinde araçlarını park ederek beklemeye başladı.

Öte yandan, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Tır sürücüsü Ahmet Doğan, AA muhabirine, "Çıldır'dan buraya kadar yoğun kar yağışı altında geldim. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine yük almak için gidiyorum. Yükü alıp Gaziantep'e gideceğim ama yoğun kar nedeniyle yolda kaldık. Aşırı buzlanma var, tırcılar olarak mahsur kaldık. Yol kapandı, durum vahim. Bekliyoruz, elimizden gelen başka bir şey yok." dedi.















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