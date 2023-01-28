Kars'ta kar yağışı kazalara neden oldu

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KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar dolayısıyla bazı tır ve otomobiller yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kars-Digor kara yolunda yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kars'tan Iğdır'a giden otomobil buzlanma ve kar nedeniyle yoldan çıktı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptı bölgede, yol kenarında asılı kalan araç çekici ile kurtarıldı.

Kars-Erzurum kara yolunda da bir tır buzlanma nedeniyle makas atarak refüje girdi. Karayolları ekiplerince yapılan tuzlama çalışmasıyla tır kaldığı yerden kurtarıldı.

Arpaçay ilçesinde de Mükerrem Güner yönetimindeki 36 EC 227 plakalı otomobil kar ve buzlanma nedeniyle refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi.

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