Çıldır Gölü'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Gölü'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

AA

Çıldır Gölü'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

KARS (AA) - Ardahan-Kars sınırlarındaki yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, yarıyıl tatili için bölgeye gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan göle, özellikle kış aylarında yoğunluk artıyor.

Yarıyıl tatili nedeniyle de Çıldır'a gelen ziyaretçiler, buz üzerinde yürüyerek büyülü manzaranın tadını çıkarıyor, atlı kızak ve kar motoruyla göl üzerinde geziyor.

Gölde birçok farklı etkinlikle keyifli zaman geçiren misafirler, güzel anları fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla kaydediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Medeniyetler Beşiği" Ani Ören Yeri'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
YEREL HABERLER "Medeniyetler Beşiği" Ani Ören Yeri'nde yarıyıl ...
Kars'ta kar yağışı kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Kars'ta kar yağışı kazalara neden oldu
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı
Sezonu açamayan Cıbıltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla hareketlendi
YEREL HABERLER Sezonu açamayan Cıbıltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla ...
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2023 Tatbikatı" sürüyor
YEREL HABERLER Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği ...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kağızman'da protesto edildi
YEREL HABERLER İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kağızman'da ...
Sarıkamışlı kadınlar "Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği" kurdu
YEREL HABERLER Sarıkamışlı kadınlar "Güçlendirme ve Kalkındırma ...
Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor
YEREL HABERLER Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.