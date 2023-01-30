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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta etkili olan kar ve sis kara yollarında ulaşımı aksattı

AA

Kars'ta etkili olan kar ve sis, çevre illerle bağlantılı kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

Kars'ta etkili olan kar ve sis kara yollarında ulaşımı aksattı

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar ve sis, çevre illerle bağlantılı kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

Kent genelinde iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kars-Göle, Kars-Ardahan ile Kars-Iğdır kara yolunda yağışın yanında sis de etkisini gösteriyor.

Sürücüler görüş mesafesinin düştüğü karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü yollarda önlem alan trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan sis nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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