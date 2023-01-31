Kars ve Ağrı'da çocuklar tatilin keyfini kızak kayarak çıkartıyor

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KARS/AĞRI (AA) - Kars'ın Sarıkamış ile Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklar, yarıyıl tatillerinde kızakla kayıp kar topu oynadı.

Kışın çetin geçtiği ilçelerden Sarıkamış'ta çocuklar, yarıyıl tatilinde kar yağışını eğlenceye çevirdi.



Şehitler Mahallesi'nde evlerinin önünde kızak ve tahtalarla kayan çocuklar, güzel zaman geçirdi.



Kar yağışıyla beyaza bürünen Patnos ilçesinde de çocuklar yarıyıl tatilini fırsat bilerek mahalle aralarında kar topu oynayıp eğlendi.

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