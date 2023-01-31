"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında helikopter destekli hava operasyonu icra edildi

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KARS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği, Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" kapsamında hava destekli sızma operasyonu gerçekleştirildi.

Tatbikat alanına götürülen basın mensuplarına alanda konuşlanan birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Tatbikatta, ASELSAN'ın geliştirdiği "Ateş İdare Bilgi Sistemleri" ile atış komutları kolayca hesaplanan hedefler tam isabet vuruldu, zırhlı tanksavar aracıyla CİRİT füze atışı yapıldı.

Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan timlerle, 2 Atak taarruz helikopteri, 3 Cougar helikopteri ve 2 S-70 helikopterlerin katılımıyla hava destekli sızma operasyonu yapıldı.

Belirlenen düşman hedeflerini ilk olarak Atak helikopterleri ateş altına aldı, bölge yabancı unsurlardan temizlendi.

Daha sonra, farklı ülkelerden özel kuvvetler timleri, Cougar helikopterler ile bölgeye indirildi.



Timler, düşman hedefini ateş altına alarak ilerlerken, Atak helikopterleri de timlere havadan desteğini sürdürdü.

Düşman hedefini başarıyla imha eden timler, daha sonra güvenli bölgeye geçerek Cougar ve S-70 helikopterlerle alandan alındı.

Bu esnada 2 Atak helikopteri tatbikatın yapıldığı alandaki vadiyi ateş altında tuttu.

Aralarında İtalyan, Kosova ve Türk birliklerinin bulunduğu kayaklı timler ise tarama faaliyeti yaptı.

- 17 ülkeden personel katılıyor

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin personeli katılıyor.

1758 personelin katıldığı, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silahın kullanıldığı tatbikat, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kars'ta devam ediyor.









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