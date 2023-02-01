Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Bölgede gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Kars'ta 11, Erzurum'da 9, Ağrı'da 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da ise 1 derece ölçüldü.
Soğuğun etkisiyle Erzurum'da yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araç camları dondu.
Ekiplerin kara yollarında tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 59 santimetre ölçüldü.
- Kars
Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkisini sürdüren kar sürücülere zor anlar yaşattı. Karla mücadele çalışması yürüten Kars Belediyesi ekipleri, özellikle araçların ilerlemekte güçlük çektiği yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Aralıklarla yağan karın ardından ilçe beyaza büründü. Gece hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, bina çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.
Karayolları ve belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.
- Ağrı
Ağrı'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.
Kar yağışının 3 gündür aralıklarla etkili olduğu kentte, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Araçların karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
- Tunceli
Tunceli'de gece etkili olan sağanak sabah saatlerinde kara dönüştü.
Kar yağışıyla kentteki cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
- Ardahan
Ardahan'da soğuk nedeniyle göl ve akarsuların yüzeyinde buzlanma meydana geldi.
Kentte, sabah saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.