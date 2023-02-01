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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars, Ardahan ve Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oluyor

AA

Kars, Ardahan ve Tunceli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars, Ardahan ve Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oluyor

KARS (AA) - Kars, Ardahan ve Tunceli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı.

Vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de yollarda küreme çalışması yaptı. Kar yağışına sevinen çocuklar da kızaklarıyla yollarda karın keyfini yaşadı.

Suat Atilla, beklenen kar yağışının geldiğini belirterek, "İnşallah iki üç gün kar yağışı olacak. Karla bereket ve hareket gelecek." dedi.

Çocuklardan Yusuf Temel ise kar yağışına çok sevindekilerini ve sezonun ilk kızağını kaymaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

- Ardahan

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde yer yer yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

- Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı ilçelerde, evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Köylerde besicilikle uğraşanlar, kar yağışına rağmen keçi ve koyun sürülerinin bakımını yaptı.

Karla mücadele ekipleri, belirli aralıklarla mahalle ve köy yollarında kar küreme çalışmasına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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