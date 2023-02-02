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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

AA

Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

KARS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023"ün fiili bölümü, aralarında yerli üretimlerin de olduğu silah ve sistemlerin hedefleri tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen birleşik, müşterek kış tatbikatı kar yağışı altında devam ediyor.

Birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muhabere imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ferdi ile toplu eğitimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikata, 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan de izlediği tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri, taarruz harekatıyla başladı.

Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından belirlenen hedefler, toplarla vurulurken bir hedefi de Bayraktar TB2 imha etti.

- Hedefler tam isabetle vuruldu

Derin harekat kapsamında havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar yönlendirildi.

"Muharebe Sahası Hava Tecrit Harekatı" kapsamında toplanmakta olduğu tespit edilen karşıt kuvvet ihtiyat tank taburuna engel olma amacıyla, F-16'lar tarafından muharebe sahasında hava tecrit atışları yapıldı ve hedefler tam isabetle vuruldu.

Tatbikatta, ASELSAN'ın geliştirdiği "Ateş İdare Bilgi Sistemleri" ile atış komutları kolayca hesaplanan hedefler tam isabet vuruldu, zırhlı tanksavar aracıyla CİRİT füze atışı yapıldı.

Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi. ATAK'lar tank takımı gerisinden manevra yaparak hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti.

Mayınlı araziden ilerlerken hasar alan bir tank için de yaralı kurtarma harekatının icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da tesir atışları yaptı. Ayrıca mayına karşı kısmı korumalı kurtarıcı araçla daha önce mayına basan GZPT'nin tahliyesi sağlandı.

- Bazı silah, teçhizat, mühimmat ve sistemler ilk kez kullanıldı

Son bölümde ise birleşik kuvvetlerden oluşan keskin nişancı timi, karşıt kuvvetin makinalı tüfek ve tanksavar silahlarının mevzilerini ateş altına aldı. Türk askerleri yerli keskin nişancı tüfeği KN-12 ile hedeflerini 12'den vurdu.

Kars'ta düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"te Kargu kamikaze mini İHA sistemi, mini İKA sistemi akrop ve komodo, proton elit dedektör tünel tespit cihazı, kaideye monteli cirit, Togan ve Serçe 2 mini İHA, Serçe 3 mini İHA, 81mm ve 120 mm havan elektronik tevcih sistemi, KN12 keskin nişancı tüfeği, eksi 25 derece soğuğa dayanıklı yerli ve milli yeni tip kış kıyafetleri kılıfı ve hücum yeleği, yeni nesil hava savunuma sistemleri olan HERİKKS-6, genişleyebilir seyyar sahra mutfak ünitesi ve mobil gıda laboratuvar aracı ilk defa kullanıldı.

Toplam 183'ü yabancı 2113 personelin katıldığı tatbikatta, 651 farklı aracın yanı sıra 865 değişik cins ve çapta silah kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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