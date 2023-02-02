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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov Kış Tatbikatı-2023 Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu:

AA

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov Kış Tatbikatı-2023 Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu:

KARS (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan'ın savunma gücünün artmasında Türk savunma sanayii şirketlerinin büyük rolü olduğuna işaret ederek, "Türk savunma sanayinin son yıllardaki dünya seviyeli başarıları bizi sevindiriyor." dedi.

Orgeneral Zakir Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023"ün seçkin gözlemci gününde yaptığı konuşmada, oldukça zor coğrafi şartlarda gerçekleştirilen tatbikatta görevlerin başarıyla yerine getirilmesinin, katılımcı personelin profesyonelliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Azerbaycan'dan tatbikata yaklaşık 70 asker ile 23 araç ve zırhlı aracın katıldığını ifade eden Hasanov, şöyle konuştu:

"Tatbikatın başarıyla sona ermesi nedeniyle her birinizi tebrik ediyorum. Bence bu çok önemli bir hadisedir, bizim birlik ve kardeşliğimizin parlak örneklerinden bir yenisidir. Karlı ve soğuk hava şartlarında yapılan bu tatbikat, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasında müstesna rol oynamaktadır. Tatbikat aynı zamanda karşılıklı uzlaşma seviyesinin artırılması ve savaş hazırlığının yükselmesine büyük katkı sunuyor. Her yıl hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de ortak tatbikatlar yapıyoruz. 2023’te de 10’dan fazla askeri tatbikatın yapılması planlanıyor."

- "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseltilmiştir"

Hasanov, bu yıl Türkiye'nin, kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlandığını hatırlatarak, bu önemli hadisenin şahidi olacakları için kendilerini mutlu hissettiklerini dile getirdi.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki tarihi, dini ve kültürel ilişkilerin, iki ülke arasındaki münasebetlerin temelini oluşturduğunu anlatan Hasanov, "Ulusal liderimiz Haydar Aliyev tarafından 'bir millet, iki devlet' şeklinde ifade edilen Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bugün de devlet başkanlarımızın liderliğinde başarıyla sürdürülüyor. Azerbaycan’da Kurtuluş Günü olarak kutlanan 15 Haziran 2021'de imzalanan ve Kars Anlaşması'nın 100. yılına tesadüf eden Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseltilmiştir. Bu beyanname geleceğinizim garantisidir ve tüm alanları kapsamaktadır. En önemlisi ise Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine ivme kazandıran bu beyanname, bölgesel ve küresel güvenlik için zemin oluşturuyor." diye konuştu.

Hasanov, Azerbaycan'ın Türkiye’nin teröre karşı mücadelesini tam olarak desteklediğini vurgulayarak, Azerbaycan ordusunun 44 günlük vatan muhaberesinde Karabağ’ın Ermenistan tarafından 30 yıllık işgaline son verdiğini hatırlattı.

- "Ermenistan, Azerbaycan’ın barış önerilerine yapıcı yaklaşmalıdır"

Bu vatan muharebesinde Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğuna işaret eden Hasanov, şunları kaydetti:

"Bu bizim birliğimizin zaferidir. Savaş zamanında Türkiye Azerbaycan'a siyasi, manevi ve diplomatik destek vermiştir. Artık savaşın üzerinden 2 yıl geçti ve bölgeye tam farklı bir jeopolitik durum hakimdir. Ermenistan, Azerbaycan’ın barış önerilerine yapıcı yaklaşmalıdır. Çeşitli bahanelerle süreci yavaşlatma ve çeşitli provokasyonlarla süreci baltalama girişimlerinden çekinmelidir. Güney Kafkasya'da barış ve kalkınma elde etmenin tek yolu budur. İşgalden kurtarılan bölgelerde imar ve ihya çalışmaları hızla devam ettiriliyor. Araziler mayınlardan temizleniyor ve yaşam için gereken ortam oluşturuluyor. İşgalden kurtarılan bazı bölgelerimizde artık altyapı yeniden kurulmuş ve bölge sakinleri yurtlarına geri dönmüştür. Bu süreç bu yıl da hızla devam ediyor."

- "Azerbaycan’ın savunma gücünün artmasında Türkiye'nin büyük rolü var"

Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan arasında başta eğitim olmakla tüm alanlardaki iş birliklerinin yükselen çizgide ilerlediğinden memnuniyetle bahseden Hasanov, "Askeri iş birliği için yasal altyapı genişletiliyor, ihtiyaç duyulan alanlar için yeni anlaşma metinleri hazırlanıyor. Biz Azerbaycan ordusu için profesyonel personel hazırlığından dolayı TSK’nin verdiği desteği takdir ediyor ve bunun için teşekkürlerimizi belirtiyoruz. Azerbaycan’ın savunma gücünün artmasında Türk savunma sanayii şirketlerinin büyük rolü vardır. Bir dizi başarılı projeler hayata geçirdik. Ortak üretim tesislerinin kurulması yönünde çalışıyoruz. Türk savunma sanayinin son yıllardaki dünya seviyeli başarıları bizi sevindiriyor." dedi.

Ordular için bu tarz tatbikatların çok önemli olduğuna dikkati çeken Hasanov, "Karşılıklı güven ve desteğe dayanan iş birliğimizin bundan sonra da gelişeceğine ve sadece ülkelerimiz için değil bölgede barış, istikrarın ve güvenliğin pekişmesine katkı sunacağına olan inancım tamdır. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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