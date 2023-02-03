Kars'ta cesedi toprağa yarı gömülü bulunan gencin ölümüyle ilgili 6 şüpheli yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolduktan 6 gün sonra cesedi toprağa yarı gömülü bulunan gencin ölümüyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kazıkkaya köyünde bulunan bir köprü altında 26 Ocak'ta cesedi toprağa yarı gömülü bulunan İlhan Akbulut'un (26) ölümüyle ilgili, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Akbulut'un ağabeyi E. Akbulut'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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