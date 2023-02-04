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Kar kalınlığı 48 santimetreye ulaşan Cıbıltepe kayakseverlerin akınına uğradı

AA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı 48 santimetreye ulaşan Cıbıltepe kayakseverlerin akınına uğradı

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı.

Otellerin rezervasyonları, kar yağışıyla beraber yüzde 80'lere çıktı. Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, sarıçam ormanları arasında kristal karla kaplı uzun kayak pistlerinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine, sezon geç başlamasına rağmen kar yağışının ardından yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bütün pistlerin açık olduğunu belirten Saraçoğlu, "Şu anda otellerimizde yüzde 70-80 oranında doluluk var. Tüm otellerimizde kar yağışı ve pistlerimizin açılmasıyla birlikte rezervasyonlar artmaya başladı. Şu anda güzel gidiyoruz, biraz geç başlamış olsak da bu heyecanı, bu güzelliği yaşamaya herkesi davet ediyoruz." dedi.

Kayak eğitmeni Yakup Önal da kar yağışıyla otellere yerli ve yabancı misafirlerin geldiğini belirterek, "Yerli yabancı kayakseverlerle kayağın tadını çıkarıyoruz. Herkesi kristal karların diyarı sarıçamların arasında kayak yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Amerika'dan tatil için gelen Funda Aydın ise Sarıkamış'a hayran kaldıklarını belirterek, "Sarıkamış çok güzel. Sarıkamış'ın karı, havası ve insanına bayıldık. Mart ayında gene geleceğiz, bundan sonra her sene geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayakseverlerden Saltuk Buğrahan Budak da kristal karlar diyarında güzel bir tatil yaptıklarını dile getirerek, "Bu sporun en tatlı biçimde yapıldığı yerdeyiz. Bir yandan güneş bizi ısıtırken bir yandan da kristal kar üzerinde kar üzerinde çocuklarımla kayak yapıyoruz. Herkese Sarıkamış'ta kayak yapmayı tavsiye ediyorum, sarıçam ormanları içinde bu keyfi yaşasınlar." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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