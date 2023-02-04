Köyün voleybolcu kızları "Türkiye şampiyonluğu" için kenetlendi

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KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın köy kızlarından kurulu "bölge birincisi" voleybol takımı, Türkiye şampiyonluğu hedefiyle kar kış demeden antrenmanlarını sürdürüyor.

Dikme köyündeki Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulunun kız voleybol takımı, Okullararası Voleybol Turnuvası'nda "il birinciliği" ve ardından "bölge birinciliği" elde ederek yarı finale katılma hakkı elde etti.

Başarılarıyla dikkatleri üzerine çekerek bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımıyla buluşan voleybolcu kızlar, moral ziyaretiyle Türkiye şampiyonluğu hedeflerine kilitlendi.

Köyün voleybolcu kızları, turnuvada kupa elde etmek için il merkezindeki spor salonları ile okullarının karla kaplı sahasında soğuk havaya rağmen antrenmanlarına devam ediyor.

Okul müdürü Yasin Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin önemli başarılara imza attığını ve köy takımı olmalarına rağmen "bölge birincisi" olup Türkiye yarı finaline kaldıklarını söyledi.

Takımın aynı sınıftaki kız çocuklarından oluştuğunu ifade eden Çalışır, "Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu, inşallah yarı finali de geçeriz. Tabi bu 1-2 yılık emek, öğrenci sayılarımız sınırlı. Bir sınıfın öğrencileri kolay olmadı. Karda, kışta çalışıyoruz, salona gitmek maddi imkan isteyen bir durum. Uğraşıyoruz, inşallah emekleri zayi olmaz, başaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.





- "Soğuktan donsak bile çalışmaya devam ediyoruz"





Öğrencilerden Hiranur Köseli de voleybol oynamayı çok sevdiğini anlattı.

Okullarının spor salonu olmadığı için antrenman için il merkezine gittiklerini ifade eden Köseli, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımla voleybolu hobi olarak değil, sürdürebileceğimiz bir spor olarak görüyoruz. Büyüdüğümüzde milli voleybolcu olmak istiyoruz. İstanbul'a gittik, çok iyi bir duyguydu, hiç milli voleybolcuları göreceğimizi düşünmüyordum. Zehra Güneş'i görünce çok heyecanlandım, duygulandım. Çok iyi çalışıyoruz, soğuktan donsak bile çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman ne yapacağımızı biliyoruz ara vermeden çalışıyoruz."

Yaren Elyıldırım da Bayburt'ta düzenlenecek yarı finalleri kazanmak istediklerini belirterek, "Köyde karlı ortamlarda müdürümüz sahayı temizledi ve antrenman yaptık. Kapalı spor salonumuz olsa daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

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