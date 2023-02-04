Ticaret Bakanı Muş Kars'ta ziyaretlerde bulundu

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KARS (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kars'ta çeşitli ziyaretler yaptı.

Temaslarda bulunmak üzere Kars'a gelen Muş, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programından sonra Kars Valiliği'ne geçti.

Valilik şeref defterini imzalayan Muş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'den brifing aldı.

Muş, daha sonra AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve İl Başkanı Adem Çalkın ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nı ve Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Kazım Karabekir Paşa Caddesi'nde görüştüğü esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Muş, ardından Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" toplantısına da katıldı.

Toplantıya, AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Orhan Atalay, Salih Cora, Cihan Pektaş, Ertunç Erkan Balta, Ziver Özdemir, Oya Eronat, Feyzi Berdibek, AK Parti MKYK üyeleri Ahmet Gündoğdu, Abdurrahim Fırat, Cüneyt Yüksel, Resul Kurt, Murat Çiçek ve Mücahit Yanılmaz da iştirak etti.

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