Kars ve Ağrı'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

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KARS/AĞRI (AA) - Sarıkamış-Erzurum ile Ağrı-Van kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars'ta akşam saatlerinden itibaren görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.



Sarıkamış-Erzurum kara yolunun Karakurt köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda önlem alarak sürücüleri uyarırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.



- Ağrı

Ağrı'da da akşama doğru etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü.

Karayolları 123. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

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