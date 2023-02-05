Kars ve Ağrı'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

KARS/AĞRI (AA) - Sarıkamış-Erzurum ile Ağrı-Van kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kars'ta akşam saatlerinden itibaren görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.
Sarıkamış-Erzurum kara yolunun Karakurt köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda önlem alarak sürücüleri uyarırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
- Ağrı
Ağrı'da da akşama doğru etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü.
Karayolları 123. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürütüyor.