Kars ile Tunceli'de kar ve sis etkili oldu

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KARS (AA) - Kars ile Tunceli'nin ilçelerinde etkili olan kar ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars-Sarıkamış kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yolda küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ekipler özellikle buzlanmanın yoğun olduğu Karakurt-Sarıkamış bölgesinde çalışmayı artırdı.

- Tunceli

Tunceli'nin Çemişgezek ve Ovacık ilçelerinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı ilçelerde, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 50 santimetreye ulaştı.

İlçelerdeki bazı vatandaşlar ev ve ahırlarının önünde biriken karları küredi.

Karayolları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve belediyeye bağlı ekipler, mahalle ve köy yollarının kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

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