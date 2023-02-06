Kars'tan gönüllü 39 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi

KARS (AA) - Kars'ta görevli sağlık çalışanlarının depremden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildiği bildirildi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli yaşanan ve birçok ilde yıkıcı etkisi hissedilen depremin yaralarını sarmak amacıyla bölgeye ekip göndermeye devam ettikleri belirtildi.
Açıklamada, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla, kentten Adıyaman'a gönüllü olarak 10'u uzman 24 hekim, 14 hemşire, 1 anestezi teknikeri olmak üzere 39 sağlık çalışanı gönderildiği kaydedildi.