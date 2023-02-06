Kars Valiliğinden, asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı

KARS (AA) - Kars Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan "şiddetli deprem olacağı"na yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğünde deprem ve artçı sarsıntılardan dolayı Kars'ta şiddetli bir depremin beklendiği şeklinde sosyal medyada asılsız paylaşımların yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan 'İlimizde/bölgemizde şiddetli deprem olacağı' gibi asılsız bilgilere itibar etmemelerini, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz."