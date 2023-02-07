Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar artarak devam ediyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Erzurum'dan afet bölgesine yapılan yardımlar devam ediyor.

Kars Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla vatandaşlar, yaşam malzemesi ve yiyecekleri Kars Belediyesi, İHH ve Gençlik Merkezlerine getirildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla toplanan yardımlar, vatandaşların desteğiyle merkezden tırlara yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğüne ait depolardan ise 400 çadır, 1920 battaniye, 1692 yatak, 216 aile mutfak seti, 1320 yastık-çarşaf seti ile vatandaşların topladığı 9 tırlık malzeme afetzedelere ulaştırılmak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği de deprem bölgesinde insanların üşümümesi için 120 kayak montu hazırladı. İlçede yardımlar toplanmaya devam ediliyor.

- Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem bölgesine 2 tır iş makinesi ekipmanı gönderildiğini söyledi.

Toplanan gıda ve benzeri yardımlarında gönderileceğini dile getiren Öner, "Çok sayıda kamu personeli gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Bizzat ayni yardım kampanyası başlattık ve ne tür yardımların alındığını sosyal medya hesaplarımızdan belirttik. Bugün bizzat sivil toplum kuruluşlarımızı da arayarak, Ardahan olarak gerekli olanı yapmak için yardıma davet ettim. Ayrıca medyamızdan yardımların yapılması konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum." dedi.

- Iğdır

Iğdır'dan da afetin yaşandığı bölgeye 9 tır yardım gönderildi.

Iğdır Valiliğinin koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırlara vatandaşlar kent merkezi ve ilçelerden yardım malzemelerini gönderiyor.

Gelen malzemeler bu çadırlarda türlerine göre ayrılıp kolilere konularak tıra yüklenip afetin yaşandığı bölgelere gönderiliyor.

- Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, depremin ilk anından itibaren 45 iş makinesi ile farklı alanlarda 437 personelin göreve gittiğini söyledi.

Makas, AFAD binasında düzenlediği basın toplantısında, kamu haricinde özel sektörden ise gönüllü olarak 83 kişinin arama kurtarma faaliyetinde bulunmak üzere deprem bölgesine gittiğini belirtti.

Yardımlara destek verenlere teşekkür eden Makas, "Burada dün 5 tır yardım toplandı. Lokomotifliği Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, esnaflarımız, iş insanlarımız yaptı. Sıkıntılı bir felaketle yüz yüzeyiz ama bu birlik ve beraberlik yaraları tez zamanda saracağımızı gösteriyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin." dedi.

- Erzurum

Erzurum'un Horasan ilçesinde de toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Valilik ve AFAD koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla toplanan yaşam malzemesi ile yiyecekler, Horasan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait depolara getirildi.

Burada jandarma, polis, öğretmenler ve vatandaşların destekleriyle paketlenen malzemeler, 2 tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Gönüllülerden öğretmen Fatih Baytar, yaşanan depremden dolayı ilçe halkı olarak harekete geçtiklerini söyledi.

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