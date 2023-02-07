Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar artarak devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar artarak devam ediyor

AA

Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar artarak devam ediyor

ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Erzurum'dan afet bölgesine yapılan yardımlar devam ediyor.

Kars Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla vatandaşlar, yaşam malzemesi ve yiyecekleri Kars Belediyesi, İHH ve Gençlik Merkezlerine getirildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla toplanan yardımlar, vatandaşların desteğiyle merkezden tırlara yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğüne ait depolardan ise 400 çadır, 1920 battaniye, 1692 yatak, 216 aile mutfak seti, 1320 yastık-çarşaf seti ile vatandaşların topladığı 9 tırlık malzeme afetzedelere ulaştırılmak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği de deprem bölgesinde insanların üşümümesi için 120 kayak montu hazırladı. İlçede yardımlar toplanmaya devam ediliyor.

- Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem bölgesine 2 tır iş makinesi ekipmanı gönderildiğini söyledi.

Toplanan gıda ve benzeri yardımlarında gönderileceğini dile getiren Öner, "Çok sayıda kamu personeli gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Bizzat ayni yardım kampanyası başlattık ve ne tür yardımların alındığını sosyal medya hesaplarımızdan belirttik. Bugün bizzat sivil toplum kuruluşlarımızı da arayarak, Ardahan olarak gerekli olanı yapmak için yardıma davet ettim. Ayrıca medyamızdan yardımların yapılması konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum." dedi.

- Iğdır

Iğdır'dan da afetin yaşandığı bölgeye 9 tır yardım gönderildi.

Iğdır Valiliğinin koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırlara vatandaşlar kent merkezi ve ilçelerden yardım malzemelerini gönderiyor.

Gelen malzemeler bu çadırlarda türlerine göre ayrılıp kolilere konularak tıra yüklenip afetin yaşandığı bölgelere gönderiliyor.

- Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, depremin ilk anından itibaren 45 iş makinesi ile farklı alanlarda 437 personelin göreve gittiğini söyledi.

Makas, AFAD binasında düzenlediği basın toplantısında, kamu haricinde özel sektörden ise gönüllü olarak 83 kişinin arama kurtarma faaliyetinde bulunmak üzere deprem bölgesine gittiğini belirtti.

Yardımlara destek verenlere teşekkür eden Makas, "Burada dün 5 tır yardım toplandı. Lokomotifliği Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, esnaflarımız, iş insanlarımız yaptı. Sıkıntılı bir felaketle yüz yüzeyiz ama bu birlik ve beraberlik yaraları tez zamanda saracağımızı gösteriyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin." dedi.

- Erzurum

Erzurum'un Horasan ilçesinde de toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Valilik ve AFAD koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla toplanan yaşam malzemesi ile yiyecekler, Horasan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait depolara getirildi.

Burada jandarma, polis, öğretmenler ve vatandaşların destekleriyle paketlenen malzemeler, 2 tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Gönüllülerden öğretmen Fatih Baytar, yaşanan depremden dolayı ilçe halkı olarak harekete geçtiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Valiliğinden, asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı
YEREL HABERLER Kars Valiliğinden, asılsız paylaşımlara itibar ...
Kars'tan gönüllü 39 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Kars'tan gönüllü 39 sağlık personeli deprem bölgesine ...
Kars'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
YEREL HABERLER Kars'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Kars ile Tunceli'de kar ve sis etkili oldu
YEREL HABERLER Kars ile Tunceli'de kar ve sis etkili oldu
Kars'ta çocukların aileleriyle kızak keyfi
YEREL HABERLER Kars'ta çocukların aileleriyle kızak keyfi
Kars'ta kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kars'ta kara saplanan ambulansı karla mücadele ...
Kars ve Ağrı'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Kars ve Ağrı'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.