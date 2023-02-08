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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'dan gönüllülerin deprem bölgesine sevki sürüyor

AA

Doğu Anadolu'dan gönüllülerin deprem bölgesine sevki sürüyor

KARS/ARDAHAN/AĞRI (AA) - Kars, Ardahan ve Ağrı'dan arama kurtarma gönüllüleri ile diğer hizmetlere destek vermek üzere din görevlisi, öğretmen, güvenlik korucusu ve jandarma personeli depremden etkilenen illere gönderildi.

Kars'tan din hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla İl Müftülüğü personeli deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. İl Müftüsü Hamza Bayram başkanlığında kent merkezi ve ilçelerde görev yapan 20 din görevlisi Gaziantep'e gitti.

Bayram, deprem bölgesindeki vatandaşlara maddi ve manevi destek olmak cenaze, tekfin ve defin işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

8 yaşındaki Salih Şen deprem bölgesine giden İl Müftüsü Bayram'a para biriktirdiği 5 kumbarasını teslim etti. Çocuğun hareketi karşısında duygulanan Bayram, Şen'e davranışından dolayı teşekkür edip sarıldı.

- Ardahan

Ardahan'dan da 14 gönüllü öğretmen grubu Adıyaman'a gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, eğitim camiası olarak gönüllülük esasına göre çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kentte "Kardeşine kıyafet yolla" yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren Bulut, "Valiliğimiz ve AFAD koordinesinde yürütülen yardım malzemelerinin tasnifi, paketlenmesi ve yüklenmesi konusunda da öğretmenlerimiz gönüllü şekilde çalışmaktadır." dedi.

- Ağrı

Ağrı'dan ise 156 güvenlik korucusu ve 4 jandarma personeli deprem bölgesine sevk edildi.

Depremin etkilediği alanlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 156 güvenlik korucusu ile 4 personel, otobüslerle Adıyaman'a gönderildi.

Ekipler, Vali Osman Varol ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol tarafından uğurlandı.

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