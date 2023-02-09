Hatay'da depremde hayatını kaybeden sözleşmeli er Kars'ta toprağa verildi

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KARS (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremde hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Serdar Zehir'in (26) cenazesi, memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde İskenderun ilçesindeki ikametinde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Zehir'in cenazesi, Sarıkamış ilçesine getirildi.

Yeni Camideki cenazeye Zehir'in ailesinin yanı sıra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Serdar Zehir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akören köyü mezarlığında defnedildi.

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