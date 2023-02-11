Karslı ve Erzurumlu kadınlar depremzedeler için tandır ekmeği yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karslı ve Erzurumlu kadınlar depremzedeler için tandır ekmeği yaptı

AA

Karslı ve Erzurumlu kadınlar depremzedeler için tandır ekmeği yaptı

KARS (AA) - Kars ve Erzurum'da kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için tandırlarda ekmek pişirdi.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için Kars ve Erzurum'da yardım kampanyaları devam ediyor.

Bu kapsamda tandırlarını depremzedeler için yakan Kars'ın Selim ilçesinin köylerindeki kadınlar, tandırda pişirdikleri ekmekleri ilçedeki spor salonuna götürüp görevlilere teslim etti.

Görevlilerce paketlenip hazırlanan bir tır ekmek, deprem bölgesine gönderildi.

Koyunyurdu köyünden Çağlar Çelik, AA muhabirine, depremzedelere yardım için çalıştıklarını belirterek, "Kardeşlerimiz için ekmek hazırladık, yetmediğinde yine göndereceğiz, her zaman arkalarındayız, elimizden ne kadar geldiyse yapacağız, buna mecburuz. Tüm köylerimizde ekmek pişirildi, tırlar gitmeseydi kendi araçlarımızda da götürürdük." diye konuştu.

- Sattığı büyükbaşın parasını AFAD'a bağışladı

Erzurum'un Narman ilçesinde de kadınlar, depremlerden etkilenenler için tandırda pişirdiği ekmekleri kaymakamlık ve çeşitli kurumlar koordinesinde depremzedelere gönderdi.

Öte yandan Narman ilçe merkezinde yaşayan 8 çocuk annesi 67 yaşındaki Nazime Kılıç, elleriyle besleyip büyüttüğü büyükbaş hayvanını 23 bin liraya satarak, bu parayı muhtarlık yardımıyla AFAD'a bağışladı.

Kılıç, "Danamı elimle büyüttüm, deprem bölgesindeki depremzedelere, kardeşlerime, evlatlarıma hibe ediyorum. Allah yardımcıları olsun." dedi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde yaşamını yitiren uzman er, Kars'ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde yaşamını yitiren uzman er, Kars'ta toprağa ...
Hatay'da depremde hayatını kaybeden sözleşmeli er Kars'ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Hatay'da depremde hayatını kaybeden sözleşmeli er ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.