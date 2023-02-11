Karslı ve Erzurumlu kadınlar depremzedeler için tandır ekmeği yaptı

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KARS (AA) - Kars ve Erzurum'da kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için tandırlarda ekmek pişirdi.



Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için Kars ve Erzurum'da yardım kampanyaları devam ediyor.

Bu kapsamda tandırlarını depremzedeler için yakan Kars'ın Selim ilçesinin köylerindeki kadınlar, tandırda pişirdikleri ekmekleri ilçedeki spor salonuna götürüp görevlilere teslim etti.

Görevlilerce paketlenip hazırlanan bir tır ekmek, deprem bölgesine gönderildi.

Koyunyurdu köyünden Çağlar Çelik, AA muhabirine, depremzedelere yardım için çalıştıklarını belirterek, "Kardeşlerimiz için ekmek hazırladık, yetmediğinde yine göndereceğiz, her zaman arkalarındayız, elimizden ne kadar geldiyse yapacağız, buna mecburuz. Tüm köylerimizde ekmek pişirildi, tırlar gitmeseydi kendi araçlarımızda da götürürdük." diye konuştu.



- Sattığı büyükbaşın parasını AFAD'a bağışladı

Erzurum'un Narman ilçesinde de kadınlar, depremlerden etkilenenler için tandırda pişirdiği ekmekleri kaymakamlık ve çeşitli kurumlar koordinesinde depremzedelere gönderdi.

Öte yandan Narman ilçe merkezinde yaşayan 8 çocuk annesi 67 yaşındaki Nazime Kılıç, elleriyle besleyip büyüttüğü büyükbaş hayvanını 23 bin liraya satarak, bu parayı muhtarlık yardımıyla AFAD'a bağışladı.



Kılıç, "Danamı elimle büyüttüm, deprem bölgesindeki depremzedelere, kardeşlerime, evlatlarıma hibe ediyorum. Allah yardımcıları olsun." dedi.













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