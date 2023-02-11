Kars'ta yaşlı kadın kocasını av tüfeği ile vurarak öldürdü

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

İnkaya köyünde ikamet eden Ali Kemal Dülger (77) ve eşi Necmiye Dülger (72) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Necmiye Dülger, evlerindeki av tüfeği ile eşini ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan Ali Kemal Dülger, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dülger, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu Necmiye Dülger gözaltına alındı.

Ali Kemal Dülger'in cenazesi ise otopsi için Kars'a gönderildi.



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