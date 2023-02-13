Kars'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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KARS (AA) - Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde Kasaplar Hali mevkisinde araç park yeri nedeniyle A.T. ile bölgede bulunan esnaflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, Y.D, M.T. ve B.T. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

Yaralılardan A.T, (50) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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