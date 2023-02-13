Çinli yardım ekibi, enkazdan çıkarılan cenazeleri saygıyla selamlayarak uğurluyor

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KARS (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Çin'den gelen yardım ekibi, enkazdan çıkarılan cenazeleri saygıyla selamlayarak uğurluyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki enkazlarda çalışmalar devam ediyor.

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biri de Çin oldu. 290 kişilik uzman ekip, depremin en çok etkilediği illerden Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da hayat kurtarıyor.

Malatya'daki Hayat Sitesi enkazında Kars'tan giden AFAD personeliyle görev yapan Çinli ekip, buradan çıkarılan cenazeler için tören düzenliyor.

Enkaz üzerinde baretlerini çıkaran Çinli arama kurtarma personeli, ekip liderlerinin komutuyla saygıyla eğilerek selam veriyor ve cenazeleri bölgeden bu merasimle uğurluyor.

Çinli ekibin cenaze merasimi, arama kurtarma personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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