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Karslı 82 yaşındaki Şerefnaz Nine yaşlılık maaşını depremzedelere bağışladı

AA

Kars'ın Digor ilçesinde 82 yaşındaki Şerefnaz Aydın, yaşlılık maaşını "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.

Karslı 82 yaşındaki Şerefnaz Nine yaşlılık maaşını depremzedelere bağışladı

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde 82 yaşındaki Şerefnaz Aydın, yaşlılık maaşını "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.

İlçeye bağlı Başköy köyünde yaşayan Şerefnaz Nine, bankadan çektiği yaşlılık maaşını depremzedelere bağışlamak istedi. "Maaşımı sadece kaymakam beye teslim edeceğim" diyen Aydın, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'ı ziyaret etti.

Aydın'ın bir aylık yaşlılık maaşını bağışlaması karşısında Karakaş, duygulandı.

Şerefnaz Nine daha sonra kaymakamlık çalışanlarıyla bankaya giderek yaşlılık maaşını AFAD hesabına yatırarak depremzedelere destek oldu.

Aydın, depremzede bölgesindekilere sürekli dua ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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