Kars'ta kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
İI Jandarma Komutanlığı ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Köylerde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına alındı.
Ev ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada, biri kurusıkı 2 tabanca , 4 av tüfeği ve silahlara ait 3 şarjör, 2 muşta, 1 muştalı bıçak, 5 cep telefonu, 2 kütüklük ve 93 mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlar inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.