Kars'ta kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İI Jandarma Komutanlığı ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Köylerde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına alındı.

Ev ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada, biri kurusıkı 2 tabanca , 4 av tüfeği ve silahlara ait 3 şarjör, 2 muşta, 1 muştalı bıçak, 5 cep telefonu, 2 kütüklük ve 93 mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.



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