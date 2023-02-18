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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan'dan depremzedelere yardım malzemelerini taşıyan tren Kars'a geldi

AA

Azerbaycan'dan depremzedelere yardım malzemelerini taşıyan tren Kars'a geldi

KARS (AA) - Azerbaycan halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 25 konteynerden oluşan tren, Kars'a ulaştı.

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" kampanyasında toplanan giysi, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemelerinin yüklendiği 25 konteynerden oluşan tren, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Rövşen Rüstemov ve milletvekillerince uğurlandıktan 3 gün sonra Kars'a geldi.

Kars Tren Garı'na gelen treni, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, bazı il protokolü ve vatandaşlar karşıladı.

Öksüz, Türkiye'nin çok yıkıcı ve acı bir depremle karşılaştığını ifade ederek, "Maalesef binlerce vatandaşımızı kaybettik, yaralılarımız var onlara da acil şifalar diliyoruz. Bu depremlerin yol açtığı yaraları biran önce sarabilmek için, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız seferber durumda." dedi.

Yurt dışından deprem bölgesine yardımların sürdüğünü belirten Öksüz, Azerbaycan'dan gelen trende depremzedeler için insani ve gıda yardım malzemelerinin olduğunu aktardı.

Öksüz, Azerbaycan halkına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bizim Azerbaycan ile iki devlet bir millet anlayışı içinde kardeşlik hukukuna dayanan bir pozisyonumuz var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu acıyı yüreklerinde hissettiklerini gayet iyi biliyoruz. Sağ olsunlar bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Bu yardımlar trenle Kayseri'ye oradan da deprem bölgesine gönderilecek."

Yardım treni daha sonra Kayseri'ye uğurlandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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