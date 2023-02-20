Kars ve Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu

KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars-Erzurum kara yolu Asboğa köyü mevkisinde etkili olan tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
- Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yükseklerde tipiye dönüştü.
Karayolları ekipleri de buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.