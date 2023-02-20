Kars ve Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu

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KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.



Kars-Erzurum kara yolu Asboğa köyü mevkisinde etkili olan tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yükseklerde tipiye dönüştü.

Karayolları ekipleri de buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

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