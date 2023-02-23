Aileleriyle Kars'a gelen depremzede çocuklar dersbaşı yaptı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KARS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Kars'a gelen öğrenciler, nakil oldukları okullarda dersbaşı yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bulundukları illerden devlet ya da kendi imkanlarıyla aileleriyle kente gelen 150 öğrencinin, okul nakil işlemleri yapıldı.

Yeni okullarında çanta ve kırtasiye malzemesinin bulunduğu hediye paketleri dağıtılan çocuklar, eğitimlerine başladı.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Fevzi Çakmak İlkokulunda eğitime başlayan depremzede öğrencilerle buluşmasında, Kaymakamlık koordinesinde ilçeye gelen misafirler ile eğitim gören çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Malatya'da yaşayan ve depremde evi hasar gören akademisyen Mehmet Aslan ise eşi ve iki çocuğu ile Sarıkamış'ta öğretmenlik yapan yakının evine yerleştiğini anlattı.

Her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Daha önce Sarıkamış'ı görmemiştik. İlçeyi çok güzel buldum, her türlü imkanı var. Çocuklarımızın okula kayıtlarını yaptırdık. Kendileri mutlu, umarım o psikolojiyi kısa sürede atacaklar. Gerek okul yönetimi gerekse ilçe olarak sağ olsunlar her türlü imkanı sağladılar. Bizler durumu kötü olanları düşünüyoruz. Biz burada rahatız ve güvendeyiz. Önemli olan çocuklar, onlar da burada çok mutlu. İnşallah daha iyi olacaktır. Hep birlikte Türkiye olarak ayağa kalkacağız, yaraları saracağız inşallah."

Öğrencilerden Elif Aslan da yeni öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirtti.

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