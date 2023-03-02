Kağızman Belediye Başkanı Yıldız'dan deprem bölgesinde çalışan personele plaket

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev alan belediye personeline plaket verdi.



Belediye Başkanı Yıldız, deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılarak Kağızman'a dönen 4 belediye personeli ile bir araya geldi.



Başarılı çalışmalarından dolayı personeli tebrik edip plaket veren Yıldız, ülke olarak çok büyük bir deprem yaşadıklarını belirtti.



Depremin ilk adından itibaren milletin tek yürek olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Oradaki vatandaşlarımıza ulaşma noktasında büyük çaba içerisine girdik. Kahramanmaraş depreminde Kağızman Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 1 İtfaiye aracı ,1 cenaze aracı,1 kamyon,1 ekskavatör aracı olmak üzere 4 personelimiz depremin ikinci gününden itibaren çalışmalara katılmıştır. Ellerinden gelen tüm gayreti göstererek görev yapan 4 personel arkadaşımızdan 3 arkadaşımızın deprem bölgesindeki görevleri bitmiş, 1 personelimiz ve ekskavatör aracımız çalışmalara devam etmektedir."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.