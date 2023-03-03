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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta yol uygulamasında sahte diş hekimi yakalandı

AA

Kars'ta yol uygulamasında sahte diş hekimi yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı iddia edilen şüpheli, yol uygulamasında sahte belgelerle gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor ilçesinde yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine S.B'nin kullandığı araç durduruldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, S.B'nin Iğdır'dan Kars'a gelerek sahte belgelerle vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı belirlendi.

Araçta yapılan aramada, sahte kalfalık, ustalık ve laboratuvar açma belgeleri ile 6 sahte kimlik belgesi ve diş yapımında kullanılan 86 tıbbi malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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