Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Sarıkamış ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Yağış nedeniyle Göle-Kars kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Erzurum-Tekman kara yolu da yoğun kar dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da da kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Yağış, kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Göle-Erzurum yolunda etkisini arttırdı.

Posof ilçesinde ise yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.