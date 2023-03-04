Kağızman-Ağrı kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

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KARS (AA) - Kars'ta kar yağışı nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesi de gece aralıkla yağan karın ardından beyaza bürüdü.

Kar kalınlığı ilçede 10, Cıbıltepe Kayak Merkezinde ise 70 santimetreye kadar ulaştı.

Vatandaşlar iş yeri ve bina çatılarında biriken karları temizledi.

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