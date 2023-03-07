Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

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KARS (AA) - Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar ve tipi, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı Çamyazı ve İnkaya köylülerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan'da ise soğuk hava etkili oluyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı yerine soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava özellikle gece buzlanmaya neden oldu.

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