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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

AA

Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

KARS (AA) - Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar ve tipi, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı Çamyazı ve İnkaya köylülerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan'da ise soğuk hava etkili oluyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı yerine soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava özellikle gece buzlanmaya neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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