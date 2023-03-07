Kars'ta uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyor

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KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde KuzeyDoğa Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyor.

İlçede hayata geçirilen "Büyük Memeliler İzleme Projesi" kapsamında bir süre önce yakalanan 7 kurda uydu vericisi takıldı.

Bu kurtları karla kaplı arazide sinyal alma cihazıyla takip eden Zagreb Üniversitesinden Prof. Dr. Josip Kusak ve KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, beyaz örtü üzerinde kurtların izini ölçtü.

Çalışmayla uydu vericisi takılan kurtların bir sürüye ait olup olmadıkları ve dolaştığı güzergah araştırılıyor.

Dernek yetkilileri, çalışmada edinilen bilgiler doğrultusunda, bölgedeki besiciler ve çobanları kurtlara karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.

- "Geçen yıl 10 bireyden oluşan kurt sürüsü tespit etmiştik"

Emrah Çoban, AA muhabirine, bu sene uydu vericisi takılan 7 kurdun takibi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Uydu vericisi taktıkları kurtların bir sürüye ait olup olmadıklarını belirlemeyi amaçladıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Bu sene şimdiye kadar takip ettiğimiz kurtlardan birinin sürüsünü bulduk ve bu sürüde 7 birey olduğunu anladık fakat geçen sene aldığımız rakamı yakalayamadık. Geçen sene Sarıkamış'ın en büyük kurt sürüsünü tespit etmiştik. Bu da 10 bireyden oluşan bir kurt sürüsüydü. Yaptığımız çalışma aslında kurtları daha yakından tanıma ve daha iyi anlamamızı sağlıyor."

Çoban, aynı zamanda yaban hayvanlarına karşı korunmada strateji geliştirdiklerini belirterek, "Dernek olarak alanda yaptığımız bu çalışmalar, bölgedeki insanlarla birlikte yürüterek bölgenin daha iyi tanınmasını ve bölgede yaşayan insanların yaban hayvanlarından kendilerini koruyacak stratejiler geliştirmesini sağlayacak." diye konuştu.

Kurtların hareket halinde olduğu bölgeleri tespit ettiklerinde civar köylere gittiklerini anlatan Çoban, buradaki besicileri ve çobanları kurtlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını sözlerine ekledi.





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