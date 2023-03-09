Kars'ta çocuk kayakçılar "siyah deprem yelekleriyle" antrenmanlara başladı

“Mezhep ya da parti farkından dolayı yardım gelmedi diyemem”

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuk kayakçılar, depremlerden etkilenen illerin isimlerinin yazılı olduğu siyah yeleklerle Türkiye Minikler Kayak Yarışması'na hazırlanıyor.

Sarıkamış Platformu tarafından, Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi kapsamında sporcular, ilk defa katılacakları resmi yarışlar öncesinde depremde zarar gören illerin anısına siyah yeleklerle antrenmana başladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir araya gelen sporcular, eski milli sporcu ve kayak antrenörü Yıldırım Candan’ın koordinesi ve eğitmenlerin eşliğinde antrenman yaptı.

Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay, AA muhabirine, 2 yıl önce başlayan "Olimpik Sporcular" yetiştirme projesinin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını ve bunun acısını hep birlikte hissettiklerini dile getiren Kabay, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Projedeki amaçlarının 6-12 yaş olmak üzere başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu vurgulayan Kabay, "Ara verdiğimiz antrenmanlara başladık. Antrenmanlarımızın ilk gününde çocuklarımızın hissiyatını ortaya koymak için siyah yeleklerle bir kompozisyon hazırladık. 20 Mart'ta Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Minikler Kayak Yarışması'na kayak federasyonumuzun da izni olursa bu siyah yeleklerle katılmayı düşünüyoruz." dedi.

Proje koordinatörü Yıldırım Candan da ülke genelinde büyük acının yaşandığını ifade ederek, "Ekip olarak düşündüğümüz şey; depremzedelerin acılarını paylaşmak adına dağlardan saygı ve minnet göndermek için böyle bir aktivite tercih ettik. Tüm sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sporculardan Güven Yıldız ise "Bu siyah yelekleri depremzedelerin acısını paylaşmak için giydik. İnşallah bir daha böyle bir felaket olmaz." ifadesini kullandı.

Minik sporcular antrenmanın sonunda "Türkiyem başın sağ olsun" sloganı attı.

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