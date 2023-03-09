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Kafkas Üniversitesinde "Kadınlar Günü Davetli Çevrimiçi Sergisi" düzenlendi

AA

Kafkas Üniversitesinde "Kadınlar Günü Davetli Çevrimiçi Sergisi" düzenlendi

KARS (AA) - Kafkas ile Uluslararası Balkan üniversiteleri iş birliğinde online "Uluslararası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Davetli Çevrimiçi Sergisi" düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünce online düzenlenen sergide 80 sanatçının eseri yer aldı.

Yurt içi ve yurt dışından sanatçıların katılımıyla gerçekleşen serginin küratörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesinden Eren Yasubuğa ve Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. üyesi Feyzi Aydın gerçekleştirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, zor dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Öncelikle ülkemizde meydana gelen yüzyılın felaketi olarak simgelenen depreme bağlı yıkımlardan dolayı derin üzüntülerimizi bildiriyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz." dedi.

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