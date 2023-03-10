Kars'ta akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince akü hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Geçen yıl yaşanan faili meçhul hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla kurulan özel ekip, kamera kayıtları ve bilgisayar destekli analizlerden yola çıkarak 5 şüpheliyi belirledi.
Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar İ.A. (39), M.M.K. (33), S.A. (42), K.K. (38) ve H.Ş'yi (39) gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K. ve H.Ş. tutuklandı.