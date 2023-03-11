Kars'ta kayak sezonu martta da devam ediyor

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KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, ilkbahar mevsiminde de hava koşulları ve kar kalınlığının uygun olmasıyla kayak keyfi yaşıyor.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de ziyaretçiler kayak, snowboard ve kızakla kayarak ilkbaharda karın keyfini çıkarıyor.

Kış mevsimi boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlayan 2634 rakımlı kayak merkezindeki pistlerde kar kalınlığı bazı etaplarda 30 bazılarında ise 45 santimetrenin üzerinde bulunuyor.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, Sarıkamış'ta kayak sezonunun devam ettiğini ve bölgeye ilginin son zamanlarda arttığını belirtti.

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