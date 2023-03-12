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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta göçmen kuşlar gelmeye başladı

AA

Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharla birlikte yaban hayatı da canlanmaya başladı.

Kars'ta göçmen kuşlar gelmeye başladı

KARS (AA) - Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharla birlikte yaban hayatı da canlanmaya başladı.

Bulunduğu konum itibariyle sunduğu ekolojik çeşitlilikle bir çok yaban hayvanın beslenmesine ve barınmasına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, karların çayırlık alanlarda erimesiyle bölgenin misafirleri de geri dönüyor.

2 bin 500 rakımlı Keklik Deresi'nde, Hançerli düzünde, angutlar, yeşilbaş ördekler, kulaklı orman baykuşu, sığırcık gibi birçok kuş türü barınma ve üreme için sulak bölgelere geldi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, karların erimesiyle göçmen kuşların gelmeye başladığını söyledi.

Bölgenin doğasının ilkbaharla canlanmaya başladığını belirten Çoban, "Sarıkamış'ta karların eridiği sulak alanlara kuşlar gelmeye başladı. İlk beklenen misafirler angıtlar, Sarıkamış'a ulaştı. Eriyen dağ göllerinin etrafında beslenmeye başladılar. Bu da ilkbaharın habercisi olarak kayıtlarımıza geçti." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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