İranlı şüphelinin midesi ve bağırsağından 412 gram sentetik uyuşturucu çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İranlı şüphelinin midesi ve bağırsağından 412 gram sentetik uyuşturucu çıktı

AA

Kars'ın Selim ilçesinde midesi ve bağırsağından sentetik uyuşturucu çıkan İran uyruklu zanlı ile ona yardım ve yataklık yapan taksi şoförü tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.

İranlı şüphelinin midesi ve bağırsağından 412 gram sentetik uyuşturucu çıktı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde midesi ve bağırsağından sentetik uyuşturucu çıkan İran uyruklu zanlı ile ona yardım ve yataklık yapan taksi şoförü tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince takibe alınan İran uyruklu O.B. ve beraberindeki 2 kişi, ilçe girişinde ticari takside yakalandı.

Üst aramasında bir şey bulunamayan İran uyruklu zanlı, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgende İranlı şüphelinin midesi ve bağırsağında kapsüller halinde, 65 parçadan oluşan 412 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Taksi şoförü ve diğer şüphelinin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 mühimmat ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu O.B. ve taksi şoförü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yurt dışından şüphelilere uyuşturucu temin ettiği öne sürülen bir zanlının da İnterpol tarafından aranmasının sağlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor
YEREL HABERLER Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun ...
Kars Harakani Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldı
YEREL HABERLER Kars Harakani Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldı
Kars'ta göçmen kuşlar gelmeye başladı
YEREL HABERLER Kars'ta göçmen kuşlar gelmeye başladı
Kars'ta havalimanında 2 yabancı uyruklu kaçak altınla yakalandı
YEREL HABERLER Kars'ta havalimanında 2 yabancı uyruklu kaçak altınla ...
Kars'ta kayak sezonu martta da devam ediyor
YEREL HABERLER Kars'ta kayak sezonu martta da devam ediyor
Ermeni uyruklu 2 şüpheli havalimanında kaçak altınla yakalandı
YEREL HABERLER Ermeni uyruklu 2 şüpheli havalimanında kaçak altınla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.