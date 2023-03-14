Kars Sarıkamış ile Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Erzurum'un yüksek kesimlerine kar yağdı.

Sarıkamış'ta aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

Handere Geçidi ile sarıçam ormanları yağışla beyaza büründü.

Kara yollarında güvenlik alan jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Vatandaşlardan İbrahim Çelik, havaların yeniden soğumaya başladığını belirterek, "Birkaç gündür yağmur yağıyordu, ardından yüksek kesimlere kar yağdı. Her taraf beyaza büründü. Sarıkamış karla bir başka güzel." dedi.

Erzurum-Tekman kara yolunun 10 ila 55. kilometrelerinde etkili olan yoğun kar sebebiyle söz konusu güzergah ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.