Kars'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

AA

Kars'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

KARS (AA) - Kars'ta, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlara aşı yapılmasına başlandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Kars'ta, şap hastalığını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, aşılama çalışmasını gerçekleştirmek için ekipler oluşturuldu.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde eş zamanlı aşılamanın devam ettiğini söyledi.

Şapın, çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalık olduğunu anlatan Altıntaş, "Yıllardan beri şap aşısı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde farklı bir tip ki, 7 tane tipi var, şap hastalığı tiplerinden biri olan SAT-2 şap hastalığı ülkemizde de çıkmış olduğu için hayvan hareketini durdurduk. Hayvan pazarlarını kapattık ve mücadele için şap enstitümüz SAT-2 şap aşısı da üretti. Bugün itibariyle de biz Kars'a ulaşan şap aşısını yapmaya başladık." dedi.

Endişelenecek bir durumun olmadığını vurgulayan Altıntaş, "Her şey kontrol altında, arkadaşlarımız zaten bu işleri biliyorlar. Türkiye genelinde aşılama çalışmaları devam ediyor. İleriki süreçte, ilkbahar şap aşılama kampanyamız var. Kars'taki bütün büyükbaş hayvanları aşılayacağız ondan sonra da normale döneceğiz." diye konuştu.

Altıntaş, aşılamanın 7 ilçe ve kent merkezinde eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti.

Konuyla ilgili sağlık personellerinin de izinlerinin iptal edildiğini ifade eden Altıntaş, "Bütün arkadaşlarımızla cumartesi ve pazar günleri bile aşılama yapmayı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız, bir an evvel aşılamalarımızı bitirdikten sonra da normal rutine döneriz. Hayvanlarımız zaten içeride; aşılamalar bitmeden yani bu karantinaya kalkmadan dışarıya çıkartmayalım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Sarıkamış ile Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Kars Sarıkamış ile Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ...
İranlı şüphelinin midesi ve bağırsağından 412 gram sentetik uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER İranlı şüphelinin midesi ve bağırsağından 412 gram ...
Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor
YEREL HABERLER Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun ...
Kars Harakani Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldı
YEREL HABERLER Kars Harakani Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldı
Kars'ta göçmen kuşlar gelmeye başladı
YEREL HABERLER Kars'ta göçmen kuşlar gelmeye başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.